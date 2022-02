Seconda vittoria di fila per il Newcastle, terzo risultato utile (su tre) da gennaio e testa fuori dalla zona retrocessione. Segna uno dei nuovi arrivi dal mercato: Trippier, oltre a Fraser e due autoreti: prima Lescelles, poi Holgate. Amaro il ritorno in panchina in Premier di Lampard con l'Everton a +1 in classifica proprio sul Newcastle

