Premier, 24^ giornata: sei match in diretta su Sky

Tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio sei match live su Sky e in streaming su NOW. Impegno casalingo per la capolista: Manchester City-Brentford (9 febbraio, ore 20.45, su Sky Sport Football). Due match in diretta anche in 4K HDR: Burnley-Manchester United (8 febbraio, ore 21) e Liverpool-Leicester (10 febbraio, ore 20.45)

Tra martedì 8, e giovedì 10 febbraio, turno infrasettimanale in Inghilterra, dove si giocano le partite della 24^ giornata di Premier League, con 6 match da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Turno apparentemente agevole per la capolista Manchester City, che guida sempre in solitaria la classifica con 57 punti e che mercoledì ospiterà all’Etihad Stadium il Brentford, 14^ con 23, il nuovo club del danese ex Inter Christian Eriksen. Match in programma alle ore 20.45.