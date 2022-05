Il Liverpool batte 2-1 l’Aston Villa e torna in testa alla classifica accanto al Manchester City ma con una gara in più. Una partita non facile contro la squadra guidata dall’ex capitano dei Red Devils Steven Gerrard che fino all’ultimo ha provato a rimetterla in equilibrio. Vantaggio dei padroni di casa dopo tre minuti con Luiz. Pareggio immediato di Matip e gol partita firmato a metà ripresa da Manè

Inizio da incubo poi ci pensa il solito Manè

Contro la squadra dell'amatissimo ex Steven Gerrard la formazione di Jurgen Klopp, che lascia in panchina all'inizio sia Salah che Firmino, parte malissimo concedendo al primo affondo il vantaggio al brasiliano Douglas Luiz che approfitta di un malinteso fra Tsimikas e Van Dijk. La fortuna del Liverpool è l'immediato pareggio con Matip che risolve una confusa mischia in area avversaria raccogliendo un assist sempre di Van Dijk. Poi ancora tante incertezze di cui l'Aston Villa non ha saputo approfittare. Meglio il Liverpool nella ripresa fino al gol di Manè che recupera il pallone e poi raccoglie il cross di Luis Diaz imbeccato da Diogo Jota. Nel finale qualche brivido di troppo e anche un gol di Ings annullato per fuorigioco. Klopp chiama, adesso tocca a Guardiola rispondere