La lotta per il titolo in Premier League tra Manchester City e Liverpool si gioca anche sui nervi. Dopo la vittoria per 5-0 ottenuta dai Citizens contro il Newcastle (e l'allungo in testa alla classifica a +3 dai Reds), Pep Guardiola aveva detto che secondo lui l'Inghilterra fosse tutta schierata con il Liverpool nella lotta per la vittoria del campionato, media compresi, supponendo così un tifo contro per la sua squadra da parte di molti tifosi inglesi. Ma questo lunedì, nella conferenza della vigilia del match del Liverpool contro l'Aston Villa, Klopp ha risposto così: "Non ne ho idea se tutta l'Inghilterra stia per noi, ma non è quello che provo quando andiamo in trasferta: piuttosto è il contrario. Può darsi che ne sappia di più lui di me su queste cose, ma abitando a Liverpool posso dire che neanche qui sono tutti per noi. Saranno solo il 50%", in riferimento alla rivalità con l'Everton, che divide sportivamente l'intera città di Liverpool.