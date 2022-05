Il Tottenham torna in zona Champions League grazie al successo contro il Leicester. Brendan Rodgers ha messo in campo molte seconde linee per preservare i titolari in vista della semifinale di Conference League contro la Roma. Gli Spurs hanno sbloccato la gara dopo 22 minuti con il gol di Kane per poi archiviare il risultato nella ripresa con la doppietta di Son; nel finale la rete di Iheanacho per le ‘Foxes’.