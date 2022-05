Preziosa vittoria dell'Arsenal in Premier League nella corsa per i posti validi alla prossima Champions League. La squadra di Arteta si è imposta per 2-1 sul campo del West Ham trovando il vantaggio nel primo tempo con Holding, alla prima rete in campionato, prima di subire il pareggio di Bowen allo scadere. Nella ripresa il gol decisivo firmato da Magalhaes