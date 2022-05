Secondo ko di fila per i Gunners che cadono anche a Newcastle (2-0). Ora in classifica sono quinti, a due punti dal Tottenham quarto e a una sola giornata dalla fine: la strada per la Champions adesso si fa in salita

Arsenal, ko a Newcastle: la strada per la Champions si fa in salita

leggi anche

Mancano garanzie, bloccata cessione del Chelsea?

Dopo la sconfitta nel 'North London Derby' contro il Tottenham, l'Arsenal di Arteta cade ancora, stavolta sul campo del Newcastle. Dopo essere andati sotto all'11' della ripresa (sfortunato autogol di Ben White), i Gunners hanno provato a buttarsi all'attacco nel tentativo di recuperare e ribaltare il match. Arteta ha provato cambi offensivi, ma la sua squadra non è mai riuscita a entrare in partita né a rendersi pericolosa. Il match si è chiuso a 5' dal novantesimo, con il raddoppio di Bruno Guimaraes per il 2-0 definitivo. Sconfitta pesante per l'Arsenal, che perde l'occasione di arrivare all'ultima giornata di campionato col destino nelle proprie mani. A novanta minuti dal termine, al quarto posto c'è il Tottenham, con i Gunners che seguono a -2. E all'ultima giornata, in programma c'è Arsenal-Everton (con l'Everton che non è ancora certo di essere salvo) e Tottenham-Norwich (con il Norwich già retrocesso in Championship).