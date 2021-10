Storica disfatta per i Red Devils a Old Trafford, travolti 5-0 dal Liverpool che torna 2° a -1 dal Chelsea. Primo tempo shock per Solskjaer, che incassa subito le reti di Keita e Jota prima della doppietta di Salah. L'egiziano fa tripletta ad inizio ripresa e diventa il primo a riuscirsi nella storia della Premier League sul campo dello United. Gol annullato a CR7 dal Var, che decreta l'espulsione diretta al 61' di Pogba entrato dopo l'intervallo

