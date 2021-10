È durata solo 15 minuti la partita del francese a Old Trafford, dove il Liverpool ha schiantato 5-0 il suo Manchester United. Entrato dopo l'intervallo per Greenwood, Pogba entra durissimo in scivolata su Keita che dovrà uscire in barella. Inizialmente ammonito da Taylor, il fuoriclasse dei Red Devils viene espulso direttamente dopo l'intervento del Var che corregge la decisione dell'arbitro. È l'immagine migliore di un pomeriggio da incubo per la squadra di Solskjaer

HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA DELLA PREMIER