Esordio non particolarmente semplice, sulla carta, per il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs partono con rinnovate ambizioni in questa stagione 2022-23, mentre la formazione di Hasenhuttl ha come obiettivo un campionato dignitoso e senza grossi affanni. Diretta su Sky Sport Football e su NOW TV alle 16. Disponibile su Sky Go, anche in HD