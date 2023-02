Per la prima volta in questa stagione di Premier League l’Arsenal non ha trovato il successo per in due partite consecutive (0-1 v Everton, 1-1 v Brentford) – Tuttavia, i Gunners sono imbattuti negli ultimi 13 match casalinghi disputati (11 vittorie, 2 pareggi): l’ultima volta che i londinesi hanno evitato la sconfitta per più gare di fila nella competizione all’Emirates Stadium risale all’Aprile 2019 (striscia di 16 nella circostanza).