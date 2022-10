Un punto per parte a Stamford Bridge nel big match della dodicesima giornata di Premier. La sfida si accende nel finale: prima il vantaggio dei blues con il gol su rigore di Jorginho, poi il pareggio dei red devils in pieno recupero con la prima rete in Inghilterra di Casemiro. Destano preoccupazione le condizioni di Varane, uscito in lacrime per infortunio

Si conclude senza vincitori né vinti il big match tra Chelsea e Manchester United: è 1-1 a Stamford Bridge al termine di una partita equilibrata. Meglio i Red Devils nel primo tempo, arrivati a Londra senza Cristiano Ronaldo, mentre nella ripresa sono usciti fuori i blues di Potter. Nei primi 45 minuti fioccano le occasioni per lo United sull'asse Rashford-Antony. Il Chelsea calcia in porta per la prima volta solo al 43° minuto, ma nel secondo tempo ha l'occasione migliore con la traversa colpita da Chalobah di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale la partita si accende. A sei minuti dal novantesimo i blues passano in vantaggio con un rigore guadagnato da Broja (trattenuta di McTominay) e trasformato da Jorginho. Il Chelsea assapora i tre punti solo per poco perché al 94° minuto lo United pareggia con il primo gol in Inghilterra di Casemiro, abile a battere Kepa con un colpo di testa. La squadra di Potter, quarta in classifica, conquista il suo sesto risultato utile consecutivo e mantiene un punto di vantaggio sullo United.