La Serie A continua a perdere pezzi: i problemi muscolari dell'attaccante della Roma Paulo Dybala e del difensore del Napoli Amir Rrhamani sono solo gli ultimi infortuni per giocatori che saranno costretti a tornare in campo in campionato soltanto nel nuovo anno, dopo il Mondiale in Qatar. Anche negli altri campionati europei si iniziano però a registrare perdite importanti, come quella dell'ala Luis Diaz per il Liverpool