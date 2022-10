Gunners di nuovo in testa da soli e a più 2 sul City. Protagonista Reiss Nelson: primo gol stagionale e doppietta per l’attaccante inglese del ‘99, prima che Thomas e Odegaard chiudessero sul 5-0. Il vantagio era stato di Martinelli, che ha mostrato insieme ai compagni una maglia dedicata a Pablo Marì, il difensore del Monza accoltellato ad Assago ancora di proprietà Arsenal. Preoccupazione in vista del Mondiale per Bukayo Saka, uscito per infortunio al 27' e sostituito proprio da Nelson