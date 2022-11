I primi 45 minuti a Stamford Bridge regalano poche emozioni, sia da una parte che dall'altra. Ci pensa un episodio a cambiare l'inerzia in una partita molto tattica: al 63° minuto Saka batte un corner a rientrare dalla destra, la palla passa tra diverse maglie e Gabriel è il più lesto con un tap-in da pochi passi. L'Arsenal sale nell'ultima mezz'ora e va vicino al raddoppio con Odegaard , ma il suo tiro su assist di Gabriel Jesus non inquadra la porta. Neanche i cambi, invece, scuotono il Chelsea, neutralizzato dai Gunners che per la seconda partita consecutiva in campionato hanno tenuto la porta inviolata.

Chelsea a -13 dall'Arsenal

Per il Chelsea poteva essere la partita della svolta, ma il derby londinese ha confermato la distanza - in termini di punti e di gioco - dall'Arsenal. I Blues, che in campionato non vincono da quattro partite, sono a 13 punti dal primo posto, ma ad appena cinque dalla zona Champions League. Gli uomini di Potter dovranno giocare altre due partite prima della pausa per i Mondiali: martedì la sfida all'Etihad contro il Manchester City in Coppa di Lega, poi la trasferta di campionato in casa del Newcastle, attualmente quarto.