Nella lotta per il titolo in Premier League, c'è un terzo incomodo tra l'Arsenal e il Manchester City: è il Newcastle. La marcia dei Magpies non conosce soste e anche nel Boxing Day è arrivata una vittoria, contro il Leicester. Il sesto successo consecutivo per il Newcastle, in serie positiva da undici partite, salito adesso al secondo posto. La squadra di Eddie Howe, dopo 16 partite, ha conquistato 33 punti, uno in più del Manchester City (che ha due partite in meno).