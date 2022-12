Manchester United-Nottingham Forest 3-0: video, gol e highlights

Prosegue la scalata in classifica dei Red Devils che colgono il secondo successo consecutivo battendo all'Old Trafford il Nottingham Forest 3-0. Apre il match una rete di Rashford e dopo 3' Martial indirizza la gara. La reazione degli ospiti si traduce in un gol annullato (dal VAR) di Yates. Nel finale di match Fred fissa il risultato. Con questo successo United al quinto posto a -1 dal Tottenham ma con una gara in meno. Il Forest resta penultimo

Nel penultimo match in programma per la 17^ giornata di Premier League, il Manchester United coglie il secondo successo consecutivo e prosegue nella rincorsa a un posto Champions. La squadra di ten Hag batte 3-0 senza grossi problemi all'Old Trafford un Nottingham Forest che non riesce a cogliere il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio casalingo contro il Brentford e il successo, sempre al City Ground, contro il Crystal Palace. Netta la differenza di qualità tra le due squadre con la formazione di Cooper che deve inchinarsi al più quotato avversario. Lo United si schiera con la sua migliore formazione con Casemiro e Antony, reduci dal Mondiale, in campo e Rashford che parte da sinistra con Martial terminale offensivo. Gara da ex nelle fila del Forest con Jesse Lingard in campo.

Rashford, bomber ritrovato: 10 gol in 21 partite Lo United parte forte e indirizza immediatamente la gara grazie alla rete, al 19' proprio di Rashford, giocatore decisamente ritrovato in questa stagione e capace di segnare già 10 reti in 21 partite (in tutte le competizioni) con i Red Devils, raddoppiando il suo bottino rispetto alla passata stagione (5 gol in 32 partite). Forte del talento ritrovato di Rashford, ten Hag si giova anche delle prestazioni nuovamente convincenti di Anthony Martial che dopo soli 3' rispetto alla rete del 'gemello del gol' raddoppia. La gara è piacevole, lo United controlla agevolmente grazie alla diga eretta da Casemiro e alla qualità dei palloni giocati da Eriksen e Bruno Fernandes. Il Forest ci prova e al 40' Yates segna il gol che varrebbe il momentaneo 2-1 ma il gol viene annullato dal VAR.