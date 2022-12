Chelsea-Bournemouth 2-0: video, gol e highlights

I blues ritrovano la vittoria in campionato dopo 72 giorni: bastano i gol nel primo tempo di Havertz (al quarto centro stagionale in Premier) e Mount per piegare la squadra di O'Neil, al quinto ko nelle ultime sei gare. Il Chelsea sale al 7° posto, agganciando il Brighton di De Zerbi Condividi

Il Chelsea ritrova il sorriso in Premier League. Settentadue giorni dopo l'ultima vittoria in campionato, i Blues hanno conquistato i tre punti contro il Bournemouth, primo dei tre posticipi del Boxing Day. Una vittoria che dà nuova linfa alla squadra di Graham Potter che ha interrotto una serie di cinque partite senza successi. Dall'Aston Villa al Bournemouth, un nuovo punto di partenza per i blues che a Stamford Bridge hanno dominato in lungo e in largo, concedendo ben poco alle Cherries, al quinto ko nelle ultime sei partite di Premier. Il Chelsea sale così a 24 punti, agganciando il Brighton al settimo posto.

Il racconto del match leggi anche L'Arsenal vince 3-1 davanti agli occhi di Wenger Il primo tempo è un monologo del Chelsea che spinge sull'acceleratore sin dalle prime battute. Dopo l'occasione di Pulisic, i Blues passano in vantaggio al 16° minuto con Havertz che si fa trovare pronto in area sull'assist dalla destra di Sterling. Passano altri 7 minuti e arriva anche il raddoppio, stavolta con la perfetta conclusione dal limite dell'area di Mount. La squadra di Potter riesce a tenere il controllo del match, ma non la chiude sfiorando il tris in almeno sette circostanze. O'Neil, allora, prova a dare nuova linfa al Bournemouth con quattro giocatori offensivi in campo, ma con scarsi risultati. La grande chance per il gol, infatti, arriva solo al 95° con il colpo di testa dell'ex Solanke, di poco a lato.