Il Manchester United saluta il 2022 con una vittoria. Wolverhampton piegato da un gol di Rashford al 76'. L'inglese, inizialmente escluso per motivi disciplinari ed entrato all'intervallo, segna un gran gol e si vede annullare anche la rete del raddoppio per fallo di mano. La squadra di ten Hag è momentaneamente in zona Champions con pieno merito, mentre quella di Lopetegui continua a navigare in zona retrocessione. De Gea miracoloso nel recupero su Jimenez per salvare la vittoria