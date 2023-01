Dopo la vittoria per 6-3 contro il Man United a ottobre, il Man City potrebbe eguagliare o battere il record di gol segnati in un campionato contro i Red Devils, pari a otto nel 1954-55 (3-2 in casa, 5-0 fuori). In generale, il record di gol subiti da un avversario per lo United in una stagione di Premier League è di nove, contro il Liverpool nel 2021-22.