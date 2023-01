Finisce 0-0 tra Liverpool e Chelsea nella partita che apre la 21esima giornata di Premier League. Un pareggio che consente ad entrambe le squadre di raggiungere i 29 punti in classifica. Annullato un gol ad Havertz, in avvio, dopo l'intervento del Var. Da segnalare per i Blues, l'esordio in campo del nuovo acquisto Mudryk, arrivato a Londra per 100 milioni, che ha provato a rendersi incisivo, sciupando una buona chance al 64'. Guarda gli highlights del match