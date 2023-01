13/13

IL CONFRONTO TRA I TOP CAMPIONATI EUROPEI

PREMIER LEAGUE: 266,8 mln LIGA: 14,1 mln BUNDESLIGA: 10,95 mln LIGUE 1: 8,8 mln SERIE A: 6,470 mln

L'acquisto più costoso in Serie A, finora, è quello di Matheus Martins da parte dell'Udinese che lo ha prelevato dal Fluminense per 6 mln. Curiosamente, però, anche lui è finito in Inghilterra, subito girato in prestito al Watford (in Championship)

TUTTI GLI AFFARI CONCLUSI IN ITALIA