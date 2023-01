La squadra di Guardiola batte quella di Lopetegui grazie al suo bomber, che con la quarta tripletta in Premier in 14' minuti piega il Wolverhampton. Il norvegese è ora a quota 25 gol in campionato ed è sempre più capocannoniere: Salah e Son, migliori marcatori in Premier un anno fa, segnarono 23 gol. in tutta la stagione. Haaland ne ha già fatti 25. E manca praticamente tutto il girone di ritorno...