Con il gol numero 200 in Premier League e 267 in maglia Spurs, miglior realizzatore di tutti i tempi, Harry Kane fa un favore ai cugini dell'Arsenal battendo il Manchester City di misura. Il Tottenham ottiene i tre punti con pieno merito nonostante l'assenza di Antonio Conte (operato alla cistifillea) e rilancia le proprie possibilità di approdare in Champions, portandosi a un solo punto di distanza dal quarto posto del Newcastle

Il Tottenham si aggrappa ancora una volta al proprio totem, Harry Kane. Con un gol del suo bomber al 15', gli Spurs battono il Manchester City nel big match della 22^ giornata di Premier League e rinforzano il loro solitario quinto posto in classifica, a -1 dal Newcastle, quarto ma con un match in meno. La crisi della squadra londinese sembra essere ormai alle spalle. E a proposito di squadre londinesi, a festeggiare è anche l'Arsenal capolista. Dopo l'inaspettata sconfitta di venerdì contro l'Everton, Saka e compagni conservano i cinque punti di vantaggio sul City e ringraziano i rivali cittadini.

La cronaca della partita

La sorpresa di Guardiola è la panchina di De Bruyne: con Foden indisponibile, c'è la coppia Alvarez-Haaland in attacco con Grealish e Mahrez a ispirare sulle fasce. Formazione tipo per i padroni di casa, guidati da Cristian Stellini con Antonio Conte operato in settimana alla cistifellea. Miglior approccio degli Spurs, che passano al 15' con Kane, splendidamente servito da Hojbjerg. Il Tottenham può così impostare la sua tattica preferita: difesa ordinata e ripartenze in contropiede, strategia che mette ancora una volta molto in difficoltà gli ospiti. A differenza del match di qualche settimana fa all'Etihad, gli Spurs non raddoppiano ma non subiscono nemmeno il feroce ritorno degli avversari.

La reazione del Manchester è tutta in una traversa di Mahrez a fine primo tempo. Nella ripresa la musica non scambia e solo l'ingresso di De Bruyne verso l'ora di gioco offre una scossa: una sua punizione brillante libera al tiro Alvarez, ma Dier salva miracolosamente sull'argentino. In ripartenza Kane manca di un pelo l'assist di Perisic, mentre Ederson salva su Son. Nel finale, nonostante l'assalto ospite e l'espulsione di Romero, è ancora Kane a rendersi pericoloso. Stravinto il duello con Haaland, innocuo per tutta la durata del match.