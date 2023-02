Tracollo Liverpool, vincono United e Brighton

Tracollo del Liverpool che perde 3-0 in casa del Wolverhampton: per i Reds è il terzo ko nelle ultime quattro partite. Ko anche per la capolista Arsenal dopo 13 partite da imbattuta. Il Manchester United ritrova la vittoria così come il Leicester. Prosegue, infine, il momento d'oro di Brighton e Brentford, a ridosso della zona Europa. Ora LIVE Newcastle-West Ham, in diretta su Sky Sport Football