Il Chelsea continua a non vincere. Dopo i pareggi con Liverpool e Fulham, per i blues è arrivato un altro pari, stavolta contro il West Ham . All'Olympic Stadium di Londra è finita 1-1 nel giorno delle prime volte. In casa Chelsea, infatti, è arrivato il primo gol di Joao Felix , ma a rovinare la festa ci ha pensato l'ex di turno, Emerson Palmieri, alla prima rete in carriera in Premier League. Risultato? Un altro pareggio che allunga il digiuno di vittorie della squadra di Potter che nel 2023 ha vinto un solo match.

La cronaca del match

Il Chelsea parte subito forte, dominando nei primi 25 minuti. A conquistare subito la scena è Joao Felix, tornato in campo dopo aver scontato tre giornate di squalifica per il rosso contro Fulham. Il portoghese segna dopo 9 minuti, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Solo le prove generali del gol vero che arriva al 16° minuto su assist perfetto di Enzo Fernandez. I blues vanno vicini al raddoppio con Havertz (gol annullato anche in questo caso per offside), ma poi esce fuori il West Ham che pareggia al 28° minuto con Emerson Palmieri, abile a sfruttare la sponda di testa di Soucek. Ristabilita la parità nel punteggio, la partita si rivela aperta soprattutto nel secondo tempo. Le occasioni fioccano da entrambe le parti: la migliore è per il West Ham che va a segno con Soucek, abile a ribadire in porta dopo il tiro di Rice respinto da Kepa, ma il Var cancella la rete per offside. Finisce così 1-1 con il Chelsea che resta lontano dalla zona Champions League e il West Ham che centra il terzo risultato utili consecutivo.