Partono meglio i Reds , con la prima occasione per Nunez al 19’: controllo magico di Salah e conclusione dell’uruguaiano che esce di poco a lato della porta di De Gea. Al 23’ un’altra chance ancora per l’attaccante ex Benfica: cross di Robertson e sulla deviazione volante di Nunez è bravo Lisandro Martinez a mettere in angolo. Reagisce lo United con Bruno Fernandes che su cross di Dalot dalla destra, da buona posizione a pochi passi da Alisson, di testa in tuffo la mette fuori di poco. E subito dopo Rashford al volo non la colpisce bene e il portiere del Liverpool blocca il pericolo. Brivido al 42’ per i padroni di casa, Casemiro la mette dentro di testa su punizione di Bruno Fernandes ma il brasiliano è in netto fuorogioco. Ma lo 0-0 dura ancora poco grazie al vantaggio di Gakpo , al terzo gol con il Liverpool. L’olandese lavora bene la palla sulla sinistra, si accentra, dribbla Varane e batte in diagonale De Gea. Si va all’intervallo con il Liverpool avanti.

Liverpool straripante, 6 gol nel secondo tempo

Si ricomincia e il Liverpool trova subito il raddoppio: un minuto e 36 secondi ed ecco il gol di Nunez. Perde palla male Shaw, la recupera Elliott che dopo un lungo batti e ribatti fornisce l’assist all’uruguaiano, di testa bravo a segnare il 2-0. Ma la squadra di Klopp non si ferma e anzi accelera ancora: al 51esimo Salah mette davanti a De Gea ancora Gakpo che con lo scavetto manda la palla nell’angolo opposto al portiere dello United. 3-0 Liverpool. Lo United prova a reagire al 53’, approfittando di un’indecisione di Allison che imposta dal basso e quasi rischia un’altra papera come quella di Champions contro il Real. Il portiere brasiliano all’ultimo rimedia su Bruno Fernandes. Sull’altro fronte, al 56’ Gakpo in area serve una buona palla a Robertson che alza troppo la mira e “grazia” lo United. E subito dopo, Konate su corner va vicinissimo al poker, svettando di testa: palla a lato di poco. Ten Hag fa i primi cambi, fuori Weghorst e Fred per Garnacho e Mc Tominay, con quest’ultimo che rischia subito il rosso diretto per un’entrata su Gakpo: solo giallo. Ma subito dopo i Reds calano il poker: partecipa alla festa anche Salah, il pallone arriva all’egiziano dopo un tocco proprio di Mc Tominay e l’ex romanista al volo spara la palla sotto la traversa di De Gea. Salah con questa rete diventa il miglior marcatore di sempre del Liverpool in Premier League e lo è già anche nelle coppe europee. Ma la serataccia non è finita per lo United. Cross dalla sinistra di Henderson e grande stacco ancora di Nunez che firma anche lui la sua doppietta al minuto 75. Klopp richiama in panchina Gakpo e Nunez, entra acclamatissimo anche Firmino, all’ultima sfida contro lo United con la maglia del Liverpool. I sostenitori dello United cominciano ad abbandonare Anfield, in tribuna anche uno sconsolato sir Alex Ferguson che inquadrato scuote la testa, mentre i tifosi dei Reds cantano ‘we want sixth’ cioè vogliamo il sesto. E il sesto arriva, ancora con Salah: l’azione nasce dalla destra, cross di Elliott, rimpallo proprio di Firmino in area piccola che serve involontariamente l’egiziano, implacabile a firmare il 6-0. Tre doppiette: Gakpo, Nunez e Salah. 'Finisce qui,' come dice sempre il telecronista del match Massimo Marianella? No, c’è il tempo anche per la firma...di Firmino. Assist di Salah e il brasiliano da pochi passi la fa passare sotto alle gambe di De Gea. La festa è completa per il Liverpool, mentre per lo United è notte fonda. Una serata da dimenticare e che resterà nella storia. Per la gioia dei ragazzi di Klopp e purtroppo per quelli di Ten Hag.