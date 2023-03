Due volte in vantaggio e due volte raggiunto l’Everton, che in trasferta contro il Nottingham va avanti prima al 10’ minuto con un rigore realizzato da Gray ma si fa raggiungere nove minuti dopo da Johnson. Sempre nel primo tempo, Toffees ancora avanti con Doucouré ma a 13 minuti dalla fine arriva il 2-2 finale ancora con Johnson. L’Everton di Dyche resta terz’ultimo a quota 22 punti, quattro in meno del Forest