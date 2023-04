Calciomercato

Arriva la firma sul rinnovo di contratto per Chris Smalling che sarà un difensore della Roma fino al 2025. Il calciatore inglese, pedina fondamentale per Mou, percepirà 3,5 milioni di euro all'anno, esclusi i vari bonus. Ecco i principali rinnovi in Serie A e nei principali campionati europei