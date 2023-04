Continua il momento negativo dei Gunners, che pareggiano in casa contro l'ultima in classifica e ora possono essere potenzialmente superati dal Manchester City (secondo a -5 e con due partite da recuperare). Theo Walcott spaventa il suo ex pubblico, ma Martinelli sembra riaprire subito la partita. Caleta-Car mette ancora due gol di distanza tra le squadre, ma Odegaard e Saka riescono almeno a evitare la sconfitta nel finale

Se l'Arsenal fosse un tennista, in questo momento soffrirebbe della sindrome del braccino corto. I Gunners, dopo una stagione sempre in testa alla classifica, incappano nel terzo pareggio consecutivo e ora possono essere scavalcati in classifica dal Manchester City. La squadra di Guardiola, impegnata nel weekend in FA Cup, è ora sotto di soli 5 punti in classifica con due partite da recuperare. Con due vittorie, Guardiola sorpasserebbe di un punto l'allievo Arteta a 6 giornate dalla fine con lo scontro diretto ancora da giocare. Dopo Liverpool e West Ham, stavolta è il Southampton ultimo in classifica a guadagnare un punto all'Emirates al termine di una partita rocambolesca.