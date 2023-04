All'Etihad si gioca il big match che può valere il titolo: Citizens a -5 dai Gunners, ma con due partite in meno. Guardiola punta sullo scatenato Haaland, riecco De Bruyne e Rodri a riposo in FA Cup come Dias e Stones in difesa. Arteta risponde con l'ex Gabriel Jesus rifornito da Saka, Odegaard e Martinelli. Si rivede Xhaka, assente nell'ultimo turno. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD