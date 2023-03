Mikel Arteta non lascia scampo alla squadra in cui ha giocato sei anni. Il suo Arsenal impiega quasi un tempo per venire a capo del rebus Everton, ma dal gol del vantaggio inizia un monologo che culmina in un 4-0 netto e in un nuovo allungo sulle rivali di Manchester: il City ora ha 5 punti di distacco, lo United addirittura 11 con una partita in meno. L'Everton, che aveva battuto i Gunners in casa lo scorso 4 febbraio, alza bandiera bianca e si trova ancora in zona retrocessione. Il match di ritorno si era giocato prima della sfida d'andata della 7^ giornata, rinviata per la morte della regina Elisabetta II.

La cronaca del match

Nonostante il recupero di Thomas Partey dall'infortunio, Arteta conferma Jorginho in mezzo al campo e Trossard prima punta con Nketiah in panchina e Gabriel Jesus ancora indisponibile. Dyche schiera un Everton compatto, basso e pronto a ripartire, come riesce a fare nei primi minuti. I Gunners sbagliano molto tecnicamente, ma con pazienza trovano il vantaggio al 40' con il solito Saka, al decimo gol stagionale. La bellissima manovra sulla fascia destra trova la verticalizzazione in area di Zinchenko per l'inglese, che con un destro potente fulmina il compagno di nazionale Pickford sul primo palo. Passano pochi minuti e Gueye scarta un regalo per i padroni di casa: dopo un buon recupero, si addormenta vicino la sua area e permette a Saka di portargli via il pallone. Lo scippo diventa un assist per Martinelli: all'inizio il gol viene annullato, ma il fuorigioco semiautomatico corregge la decisione di campo. Nella ripresa si rivede Smith-Rowe in campo dopo quasi due mesi, l'Arsenal amministra senza troppe difficoltà e continua a divertirsi trovando il tris con Odegaard. Il tocco comodo a centro-area del norvegese premia l'assist di Trossard e un'altra azione stupenda dei Gunners. Il poker porta la firma di Martinelli, che come Saka arriva in doppia cifra in Premier, terzo brasiliano under 22 a riuscirci dopo i compagni di Selecao Gabriel Jesus e Richarlison. Per lui sono 11 gol in campionato, capoacannoniere della squadra. Domenica a Londra arriverà il Bournemouth, mentre l'Everton, terzultimo con 21 punti, proverà a rilanciarsi sul campo del Nottingham.