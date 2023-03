Dopo la mattanza subita nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, il Liverpool fa pace con Anfield vincendo 2-0 contro il Wolverhampton il recupero della 7^ giornata di Premier League, rinviata per la morte della regina Elisabetta II. Si era giocato prima il ritorno del match lo scorso 4 febbraio, quando la squadra di Lopetegui aveva trovolto in casa 3-0 quella di Klopp. Stavolta i Reds si sono riscattati, alimentando le speranze di rimonta per un posto in Champions.

La cronaca del match

Klopp recupera Konate in difesa e lo getta subito nella mischia, conferma Jota in attacco e si affida alle giovani mezzali Bajcetic-Elliott. Proprio quest'ultimo è l'uomo più pericoloso nel primo tempo: sciupa una facile occasione di testa su cross al bacio di Nunez e di sinistra impegna Jose Sa poco prima dell'intervallo. La pressione del Liverpool si fa più intensa nella ripresa e sembra culminare al 66', quando Nunez sfrutta un'azione di sfondamento di Jota per segnare di destro da pochi passi. Il portoghese però nello slancio aveva falciato il connazionale Semedo, episodio puntualmente scovato dal Var. Il Liverpool non demorde e stavolta festeggia davvero sette minuti dopo. Su una punizione van Dijk di spalla impegna Sa, ma sulla ribattuta sfrutta di testa l'assist di Diogo Jota. Semplicissimo il suo primo gol del 2023, così come quello di Salah al 77'. L'egiziano si inserisce bene in area sulla fuga di Tsimikas e sfrutta l'assist a rimorchio perfetto del terzino. Nunez resta a secco ma si prende la standing-ovation nel finale, mentre Jota si conferma un ottimo recupero per le rotazioni di Klopp. Alisson per un match può tenere i guantoni puliti, ma domenica dovrà probabilmente sporcarli più nel big match contro il Manchester United, forse la squadra più in forma della Premier in questo momento. Lopetegui invece, tre punti sopra l'Everton terzultimo, sarà atteso domenica da un'altra big, il Tottenham di Conte e Kane.