Il ritorno di Son e gli ex “italiani”: sono loro i protagonisti del 6-2 con cui il Tottenham di Conte spazza via il Leicester e aggancia momentaneamente in vetta alla Premier il City di Guardiola.



In svantaggio dopo pochi minuti (rigore di Tielemans ripetuto dopo la parata di Lloris sul primo tentativo), gli Spurs trovano il pari immediato con il solito Kane, su cross perfetto di Kulusevski. Poi è Perisic dalla bandierina a pescare Dier per il vantaggio, vanificato dalla prodezza di Maddison. Intervallo, e negli spogliatoi Conte trasferisce tutta la propria carica ai suoi: un altro ex Serie A, Bentancur, firma il 3-2, prima che la gara diventi lo show personale di Son, che entra al 60’ e firma una grandiosa tripletta (bellissimi i primi 2 gol) in 13 minuti e 21 secondi. Ritorno al gol (dopo 8 gare senza segnare) che meglio di così non si poteva immaginare. E adesso Conte può veramente Son-gnare.