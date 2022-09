Gara senza storia al Molineaux Stadium dove la squadra di Guardiola passa agevolmente per 3-0. Grealish sblocca il match dopo appena un minuto, al 16' il "solito" gol di Haaland all'undicesima rete in sette gare di Premier League con i Citizens. Il Wolverhampton resta in 10 per l’espulsione di Collins al 33' e nella ripresa arriva il tris di Foden, su assist – il numero 92 in carriera nel campionato inglese – di Kevin De Bruyne