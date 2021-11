2/16

È lui il primo allenatore italiano in Premier, o meglio: il primo player-manager. Sostituisce l’esonerato Gullit con la squadra ancora in corsa per Coppa di Lega e Coppa delle Coppe, e le vincerà entrambe (schierandosi in campo nella finale di Coppa delle Coppe, vinta grazie a un gol di Zola).