Seconda vittoria consecutiva per l'Arsenal di Mikel Arteta, che riprende come aveva finito prima della sosta. I Gunners si aggiudicano il derby di Londra contro il Tottenham di Antonio Conte: 3-1 per i padroni di casa, che al 20' riescono a sbloccare il risultato con una perla di Thomas Partey da fuori area. Al 31' arriva il gol del pari con Kane che su calcio di rigore segna l'1-1, ma al 4' minuto del secondo tempo l'Arsenal passa di nuovo avanti con Gabriel Jesus. Al 62' gli Spurs restano in 10 uomini per l'espulsione di Emerson Royal, rosso diretto per un brutto fallo su Martinelli, con l'Arsenal che cinque minuti più tardi chiude la partita con Xhaka.