City e United arrivano in grande forma al derby di Manchester: la squadra di Guardiola insegue l'Arsenal capolista (a +4 ma con una partita in più), i Red Devils, reduci da 4 successi, possono salire al quarto posto. Citizens senza Rodri, infortunatosi nell'ultimo allenamento: gioca Gundogan. In attacco Grealish e Foden a sostegno di Haaland. Nello United c'è Rashford: CR7 parte in panchina. Diretta alle 15 in esclusiva su Sky Sport Football e in streaming su NOW. Disponibile anche su Sky Go