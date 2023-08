Tante occasioni, grande spettacolo e un pareggio per 1-1 all'esordio in questa nuova Premier League tra Chelsea e Liverpool. A Stamford Bridge partono meglio gli ospiti che si portano in vantaggio con Diaz al 18' e sfiorano il raddoppio con Salah (gol annullato). Reagisce però la squadra di Pochettino che segna il pari al 37' con Disasi e si vedono annullare per fuorigioco il 2-1 di Chilwell. Nella ripresa meglio i blues che sfiorano il gol vittoria con Maatsen al 93'. Poco prima da segnalare la chance per Nuñez