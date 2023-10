Man. United-Man. City 0-3: video, gol e highlights

Un super Haaland regala a Guardiola il Derby di Manchester: dopo diverse gare senza segnare, il norvegese fa doppietta più assist. Sblocca il match su calcio di rigore assegnato ai padroni di casa dal VAR per una trattenuta di Hojlund su Rodri in area. Nel secondo tempo, invece, chiude il match con un colpo di testa preciso davanti ad Onana, e poi serve Foden per il definitivo 3-0. I campioni d'Europa trovano una vittoria importante per la corsa al Tottenham PREMIER LEAGUE, GLI HIGHLIGHTS DELLA 10^ GIORNATA

Un super Haaland regala il derby al Manchester City, doppietta e assist per lui. Il Manchester City trova un importante vittoria per la corsa al Tottenham in vetta alla classifica, troppo timido, invece, il Manchester United che resta all'8^ posto in Premier.

Dopo i primi minuti di impeto del Manchester United è la squadra di Guardiola a fare la partita. Già all’8’, Onana è obbligato ad un doppio intervento: il portiere ex Inter neutralizza un colpo di testa di Foden, colpendo però in modo impreciso il pallone che finisce dalle parti di Haaland. È qui che il numero 24 del Manchester United si supera e toglie la palla direttamente dai piedi della macchina da gol norvegese. La svolta della gara è al 24’, quando l’arbitro, richiamato al VAR, punisce con un calcio di rigore a favore del Manchester City, una trattenuta di Hojlund ai danni di Rodri - non ravvisata dal direttore di gara - su un precedente calcio di punizione. Sul dischetto Erling Haaland: il suo sinistro preciso all’angolo spiazza Onana. Poco dopo è proprio Hojlund a cercare di farsi perdonare con una progressione offensiva che però si realizza in un nulla di fatto. I restanti minuti certificano un Manchester City in completo controllo del match: la squadra di Guardiola crea tanto, lo United, invece, pare voler incassare per provare a reagire nella seconda frazione. Segnale che i Red Devils provano a lanciare in pieno recupero, quando McTominay, pescato da una bella apertura di Rashford, conclude con il destro verso la porta ma trova l'ottimo intervento di Ederson. La gara delle parate, però, la vince Onana che, poco dopo, vola e blocca un colpo di testa di Haaland nell’area piccola. Con questo ultimo sussulto si chiude il secondo tempo.



Ancora Haaland, gol e assist: il norvegese regala 3 punti a Guardiola I secondi 45’ si aprono sulla falsariga del primo, dopo un avvio sprint del Manchester United, il City prende le misure e colpisce: dopo neanche 5’ dall’inizio, Haaland vola in area e di testa trova il 2-0 e l’undicesimo gol in campionato. I ritmi rallentano: gli ospiti controllano, i padroni di casa, timidamente, tentano di rientrare in partita. L’offensiva più importante da parte dello United è all’69’ con Rashford che controlla un pallone in area e, attaccato alle spalle, si gira e conclude: il pallone sfiora il palo e va sul fondo. Appena un minuto dopo, è di nuovo il City a farsi avanti con Haaland che prova il pallonetto su Onana, il portiere, attento, gli nega la tripletta. Il norvegese si accontenta quindi dell’assist: dopo un tiro di Rodri, il 9 raccoglie la respinta di Onana e trova in area Foden: 3-0 facile per l’inglese. Sotto gli applausi dell’Old Trafford, con i tifosi dello United che non hanno mai smesso di incitare i propri giocatori, si chiude un derby dominato dagli uomini di Guardiola.