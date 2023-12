La squadra di Howe, prossima avversaria del Milan in Champions, crolla 3-0 a Goodison Park dopo le vittorie contro Chelsea e United. In avvio sbaglia Almiron, chance sprecata anche da Calvert-Lewin prima dell'intervallo. Poca fortuna per Gordon, Magpies traditi dagli errori di Trippier nel finale: a segno McNeil e Doucouré. Si sblocca l'ex Udinese Beto al primo gol in Premier. Newcastle al 7° posto, l'Everton scavalca il Luton ed è quartultimo

