L'Arsenal vince un'incredibile partita sul campo del Luton, segnando con un colpo di testa di Rice a recupero praticamente scaduto. Un gol di Martinelli al 20' sembrava mettere il match in discesa, ma Osho ha subito ristabilito la parità. Il gol di Gabriel Jesus prima dell'intervallo non è servito a rendere la vita più facile ai Gunners. Nella ripresa Adebayo e Barkley ribaltano la partita, ma gli scossoni non sono finiti. Prima pareggia Havertz e poi la rete che manda l'Arsenal a +5 sul Liverpool secondo