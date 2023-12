Il Manchester United torna alla vittoria piegando all'Old Trafford il Chelsea nel derby delle deluse in stagione. Decisiva una doppietta di McTominay, in gol al 19' e al 69'. In mezzo il pareggio di Palmer al 45' con un astuto colpo da biliardo. Sullo 0-0 i padroni di casa avevano anche sbagliato un calcio di rigore con Bruno Fernandes, ipnotizzato da Sanchez. Ora ten Hag è a soli 3 punti dalla zona Champions, ormai già un miraggio invece per i blues

