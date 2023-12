Quella che si apre oggi è una giornata “prenatalizia”, che venerdì sera vedrà scendere in campo l’Aston Villa (contro lo Sheffield United) con la possibilità di portarsi momentaneamente in testa alla classifica di Premier. E magari… di rimanerci, dato che sabato è previsto lo scontro al vertice tra Liverpool e Arsenal. Tutte gare da seguire in diretta su Sky. Domenica 24 Wolverhampton-Chelsea chiude la giornata ma il 26 dicembre, come da tradizione, sarà già ora di tornare in campo per il Boxing Day!