Finisce in parità il match tra West Ham e Sheffield United con il gol di McAtee dal dischetto nel recupero. La squadra di Moyes si era portata in vantaggio con Cornet al 28', per poi venire recuperata da Diaz, poco prima della fine del primo tempo. West Ham che si riporta avanti con Ward-Prowse su rigore, al 79', sempre dal dischetto, McAtee firma il pari al 90+13'. Da segnalare un cartellino rosso per parte: prima Brewster per un fallo pericoloso, poi Coufal per doppio giallo

