Ci sono club che non perdono tempo e hanno già iniziato il loro mercato del 2024, portandosi avanti. Già definiti alcuni colpi per gennaio: il Brighton di De Zerbi si è assicurato un talento classe 2005. Ma c'è chi ha firmato accordi addirittura per giugno, con Barça e Real che hanno già prenotato due baby campioni destinati a diventare gli eredi di Messi e Cristiano Ronaldo

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’