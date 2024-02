In attesa di Arsenal-Liverpool, sono finite le altre gare in programma oggi. Il Manchester United trascinato da Garnacho e Hojlund fa suo il match contro il West Ham e continua la rincorsa ad un posto Champions. Male invece il Chelsea che cade pesantemente in casa per mano del Wolverhampton. Finisce invece 1-1 fra Bournemouth e Nottingham. CLICCA QUI PER MARCATORI E HIGHLIGHTS