23^ giornata

Grazie alla vittoria per 3-1 nel big match contro il Liverpool l'Arsenal accorcia sui Reds e scavalca al secondo il City, che ha comunque due gare in meno rispetto a Gunners e Reds. Vittoria importante per il Manchester United che batte il West Ham e lo scavalca in classifica salendo al sesto posto Male il Chelsea che perde in casa con il Wolverampthon e viene superato in classifica PREMIER, TUTTI I RISULATI E GLI HIGHLIGHTS