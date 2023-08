Arriva alla terza giornata la prima vittoria per il Chelsea di Pochettino in Premier League. A Stamford Bridge, i blues giocano bene e battono per 3-0 il Luton Town grazie alla doppietta di Sterling (un gol per tempo) e alla prima rete con la nuova maglia del senegalese Nico Jackson, arrivato questa estate dal Villarreal. Padroni di casa che salgono così a quota quattro punti in classifica, mentre il Luton Town resta a zero