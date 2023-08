Nel momento in cui verrà raggiunto l'accordo tra i club, la strada sarà in discesa. Lukaku ha già dato l'apertura alla Roma nella e ha parlato sia con Mourinho che con la società. Andrà definito l'accordo con il giocatore, che in questo momento è a Bruxelles ma è pronto da un momento all'altro a raggiungere Londra o direttamente Roma. Si è parlato di un possibile weekend di riflessione del belga, che vorrebbe aspettare le partite di questa settimana, ma i giallorossi sperano che chiudendo l'accordo con il Chelsea il weekend possa essere giallorosso per Lukaku.